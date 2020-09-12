Yavuz hırsız gazeteciyi bastırdı

Selçuklu ilçesi İsmail Kaya Caddesi’ndeki bir iş yerinin önüne 8 Eylül’de kamyonetle gelen 3 hırsız, yaklaşık 20 bin TL değerindeki doğalgaz tesisat malzemelerini çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, polis, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

20 BİN LİRALIK MALZEMEYİ 200 LİRAYA SATTILAR

Asayiş Şubesi’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak olayı daha önce de poliste çok sayıda suç kayıtları bulunan İshak Baş, Mehmet Emin Balcı (33) ve Mehmet Erdem Ünal’ın (29) gerçekleştirdiğini belirledi.

Üç kafadar yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 20 bin TL değerindeki malzemeleri 200 TL’ye sattığı belirlendi.

‘İYİ ÇEK AĞABEY’

3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İshak Baş, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Aman iyi çek ağabey” dedi.

Baş “Neden hırsızlık yaptınız?” sorusuna ise, “Sana mı soracaktık?” diye cevap verdi. 3 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)