Yavuz: YPG özerklik hazırlığında, El Kaide İdlib’de toplanıyor

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’dan SÖZCü TV yayınında çarpıcı açıklamalar… Ömrüm Kara Tunçbaş‘ın sorularını yanıtlayan Ahmet Yavuz, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PYD/YPG’yi örgütleme çalışmalarının devam ettiğini, buna son zamanlarda Fransa’nın da dahil olduğunu söyledi.

Yavuz, Haseke’de bir üs bölgesi tesis edilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Terör örgütünün de Deyrizor bölgesindeki petrol alanının güvenliğini sağlamak için 10 bin kişi topladığına vurgu yapan emekli tümgeneral, bu kişilere aylık 250-450 dolar arasında maaş verildiğini söyledi. Suriye’de artık büyük resmin görülmesi gerektiğine işaret eden Yavuz, şu tespitlerde bulundu:

ABD DEVLETÇİK İNŞASINA DEVAM EDİYOR

* Peki nedir bu büyük resim? ABD, Türkiye’nin de Esad’ı düşman olarak görmesinin sonucu olarak Fırat’ın doğusunda bir devletçik inşasına devam ediyor. Orada bir koridor kurduk ama koridorun güneyinde bu hayat devam ediyor.

* ABD, “İdlib’de artık HTŞ’yi terör örgütü olarak görmeyebiliriz” açıklaması yaptı. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey oralarda buralarda dolaşıyor. Bunun adımları atıyor. Son günlerde gelen bilgiler arasında El Kaide'nin de tamamen İdlib'de toplandığı bilgisi var.

BURASI İLTİHAPLI BİR BÖLGE

* İdlib’in zaten karışık bir yapısı var. Önümüzdeki günlerde bunun devam edeceğini anlıyoruz ve bu Türkiye için çok tehlikeli. 130 kilometrelik bir sınırımız var. Burası iltihaplı bir bölge. Burayı Türkiye’nin milli güvenlik sorunu olarak görmeli. “Ben kontrol ediyorum, mesele burada biter, ileride Suriye bölünürse buraları da kontrol altına alırız” diye bakarsak, bunun bedelini daha farklı ödeyebiliriz.

TÜRKİYE SAVUNURSA ABD BİLE GİREMEZ

Suriye’nin toprak bütünlüğünün Türkiye’ye bağlı olduğunu anlatan Ahmet Yavuz, “Türkiye, bugün tamamen Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunursa ABD bile buna direnemez. Bunu Barış Pınarı Harekatı'nda gördük, alıp başlarını gittiler. Bugün Türkiye, Rusya, Suriye ve İran’la çok daha sıkı bir iş birliği içerisine girse farklı bir dünya oluşur” dedi.

“Üniter bir devlet yapısını Suriye de ister, Türkiye de ister ama bu biraz gerçeklerle bağdaşmayabilir” diyen Yavuz, şunları söyledi:

ÜÇ PARÇALI BİR YAPI DOĞABİLİR

* Artık Kürt bölgesinin özerklik kazanacağı görünüyor. Burada ayrıntı şu, Zeytindalı, Fırat Kalkanı, İdlib bölgesinde de daha demokratik bir yapı oluşturulmalı. Bakın Suriye'nin Golan bölgesi zaten gitti. İsrail artık orayı Suriye'ye bırakmaz. ABD de arkasında duruyor. Suriye'nin kuzeyinde Kürtler bir bölgede, Sünni Araplar bir başka bölgede üç parçalı bir yapı doğabilir. Bunu Türkiye de, Suriye de kabul etmek zorunda kalabilir.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK PROBLEM

* Birlik olmazsa eğer Suriye devletinin yaşaması mümkün değil. Çünkü petrol ve doğal gazın neredeyse tamamı Fırat’ın doğusunda. Fırat’ın doğusunda petrol var, batısında yok. Deyrizor bölgesinde de var biraz ama o ülkeyi tümüyle beslemez. Dolayısıyla yeni dönem, parçalı bir devlet yapısını besleyecek gibi görünüyor. Ama yeter ki sınırlarımızda merkezi devlet olsun. Yoksa bu Türkiye için büyük problem demek.

* Suriye’de mayıs ayı içinde ABD, Fransa ve Rusya'nın da etkileri sonucu bir yeni oluşumun ortaya çıktı. ENKS dedikleri bir oluşum. Suriye Kürt Ulusal Konseyi gibi farklı partileri, farklı grupları bir araya getirdi. Hatta Suriye'nin kuzey doğusunda, Fırat'ın doğusunda ve kuzeyinde bazı Arap aşiretlerinin de dahil edilmek suretiyle bunu Türkiye'ye de rahatlıkla kabul ettirebilecekleri bir oluşum olarak gösterebilirler.

DOĞU BATI KORİDORUNU KESTİK

* Ancak burada büyük tehlike, önümüzdeki dönemde buranın Kuzey Irak'la birleşmesi. Bu birleşme işin doğası gereği Türkiye'ye doğru genleşme potansiyelini içinde taşır. Türkiye'nin adımlarını buna göre atması lazım. Ama Türkiye pek fazla böyle adım atmıyor.

* Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla Suriye’de doğu batı koridorunu kesti. Ama şu anda ABD'nin oradaki yapılanması Türkiye'nin mevcut rejimle görüşmek istememesinden kaynaklı sorunları doğuruyor ve önümüze getirip koyuyor.

ADIM ATMAZSAK YPG’NİN ÖZERKLİĞİ GERÇEKLEŞİR

* Biz eğer Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayıcı adımlar atmazsak, sadece toprak bütünlüğünü değil merkezi bir egemenliği hakim kılacak bir siyasi yapıyı ortaya koymazsak YPG'nin özerkliği gerçekleşir. Gerçekleştikten sonra da rıza gösterebiliriz. Suriye'nin parçalanması sonucunu doğurur. Türkiye'nin de şu anda kontrol ettiği alanları kendi egemenlik sahası gibi görmesi demek sorun getirir.

* Çünkü üniversite kuruyor, kaymakam atıyor ve saire. Bunlar niye yapılıyor? Durum bu minvalde gidiyor. Tek parçalı üniter yapı olmasa bile federal bir Suriye mümkün. Türkiye isterse mümkün. Türkiye bugün bu konuda kritik ülkedir. Türkiye, bütün sorunu çözebilme kapasitesine sahip olmasa bile dinamikleri bu yönde döndürebilecek kapasiteye sahip.