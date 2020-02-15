Yaylada 2 kişi mahsur kaldı! Validen açıklama

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde, dün sabah saatlerinde traktörle Danışık Yaylası’na çıkan Abdulezzak Ayyıldız (25) ve Emin Kızılkaya (25) yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasıyla yaylada mahsur kaldı.

Yaylada bulunan dağ evlerinden birine sığınan 2 kişi, jandarma ve yakınlarından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri ve Özey İdare Müdürlüğü iş makineleri sevk edildi.

“ŞU ANDA BİR SORUN YOK”

Yozgat Valisi Kadir Çakır, mahsur kalan 2 kişi ile telefon irtibatı sağlandığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Vali Çakır, şunları söyledi:

* Vatandaşlarımız güvenli durumda, zaman zaman bağlantı kuruldu, aileleriyle de görüşüldü.

* Kaldıkları yerde telefon çekmediği için yüksek tepeye çıkıp bağlantı kuruyorlar.

*AFAD ekibi özel donanımlı arazi aracıyla yola çıktı.

* İnşallah onları sağ salim alacağız.

* Yiyecekleri ve yakacakları var.

* Kendileriyle bağlantıya geçildiğinde bunu ifade ettiler.

* Şu anda bir sorun yok. DHA