Yaylalardaki kontrolsüz yapılaşma doğal hayatı tehdit ediyor

Bolu'da vatandaşların yaz aylarında hayvancılık ve tarımla uğraştıkları yaylalar son yıllarda hızla artan ve amacı dışında yapılan yüksek katlı betonarme binalarla doğal yaşamı tehdit ediyor.

Özellikle korona virüs salgınıyla birlikte vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yaylalara kontrolsüz bir şekilde yapılan villa tipi evlerle yaylacılık kültürü de yok olmakla karşı karşıya kalıyor.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Karamanlı, Kürkçüler, Ağaççılar köylerinin yaylalarının bulunduğu At Yaylası mevki’inin havadan görüntüsü, kaçak yapılaşmayla birlikte yeşil alanların talan edilmesini gözler önüne serdi.

Şehir merkezini andıran yaylalardaki kaçak yapılara engel olunması ve yıkılması için uzun yıllardır yapılan çalışmalar ise bugüne kadar sonuçsuz kaldı.

SUİSTİMALLER SÖZ KONUSU

Yaylalarda hızla artan yapılaşmayla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, şunları kaydetti:

* Son yıllarda yaylalarda olmaması gereken yapılaşma söz konusu. Hayvancılıkla uğraşan, gerçek anlamada yaylacılıkla uğraşacak olan vatandaşımızı da mağdur edecek derecede ne yazık ki suistimaller söz konusu.

* Bunlarla ilgili her ilde özellikle valilerin başkanlığında yetkili kurumlarımız bu işin takibini yapıyor. Gerekli hukuki müeyyideleri uyguluyor ama bu sorunu kökten çözecek bir çalışma yapmak gerekiyor.

Bu konuda İnşallah önümüzdeki dönemde özellikle Bolu'daki yaylalarımızla ilgili yapılaşmanın durumu ve bundan sonrasıyla alakalı çözüme yönelik planlamayı yapmamız gerekiyor. dedi.

“HUHUKİ SORUNUN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR”

Yaylalardaki yapılaşmanın ciddi bir hukuki mesele olduğunu ifade eden Metin, şöyle konuştu:

* Mesele Bolu'daki yaklaşık 300 yaylanın meselesi. Bütün bu yaylalarla ilgili envanter çalışması yapacağız. Çünkü 3 tip yayla var. bir tanesi hazine üzerine kurulu. Bir tanesi mera üzerine, bir tanesi de orman üzerine kurulu

* Bu anlamda işin yıllardan beri çözülemeyişinin de en büyük sebebi bu. Ciddi hukuki anlamda temel bir sorun. O nedenle vatandaşlarımızın da bu sorunu çözülmesi lazım.

* Köyde yaşayan, hayvancılık yapan vatandaşlarımızın yaylalarına rahatlıkla gidip gelmesi, hem kendilerinin hem hayvanlarının barınma ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Ama öbür taraftan da sayfiye yerine de dönüşmemesi lazım. Bu işi suiistimal edenleri de ayırmak lazım.