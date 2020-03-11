Yaz saati uygulaması var mı? 2020 yılında Türkiye’de saatler ileri alınacak mı?

Yaz saati uygulaması kapsamında ülkelerde 29 Mart Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak. Türkiye'de 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle yaz uygulaması sürekli hale getirilmişti. Peki 2020 yılında Türkiye'de yaz saati uygulamasına geçilecek mi?
TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINACAK MI?
Türkiye'de yaz saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler ileri alınmayacak.
YAZ SAATİ GEÇİŞİNDE TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT
Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.