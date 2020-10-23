Yazdan kalma hafta sonu geliyor… 23 Ekim hava durumu tahminleri

Meteoroloji’nin yayınladığı tahminlere göre yaz birkaç günlüğüne geri dönecek. İstanbul’da 23 derece dolayrında olacak sıcaklıklar, İzmir’de 28, Ankara’da ise 25 derece dolaylarında hissedilecek. Adana, Hatay ve Osmaniye’de sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak.



BUGÜN BAZI BÖLGELERDE SİS ETKİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu’nun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

YENİ HAFTA YAĞIŞLA BAŞLAYACAK

Pazartesi günü ise yurdun batısında etkili olacak yağışlarla beraber hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Yağışlar İstanbul ve İzmir’de de etkili olacak.

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