Yazlıklara pandemi göçü

Corona virüsü sebebiyle pek çok vatandaş şehir hayatının bunaltıcı ve riskli havasından kaçarak soluğu güneydeki yazlığında aldı. Geçen bahar aylarında yazlıklarına göç eden vatandaşlar bu kış dönmedi.

Özellikle 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmalarına ciddi sınırlamalar getirilirken büyük şehirlerde alınan tedbirler kolluk kuvvetleri tarafından çok daha yakından izleniyor.

Örneğin pandemi öncesinde Ankara'da ikamet eden Hasan Arslan salgın ile birlikte soluğu Datça'da almış. Arslan, büyük şehir yaşamındaki pandemi stresinin Datça'da olmadığını ifade ederek, “Küçük yerleşim yerleri bizim yetiştiğimiz zamanlardaki konumda ve daha güvenli. İnsanlar birbirlerine yardım ediyor” ifadesini kullanıyor.

Yazlıkçıların kışın da konutlarında kalmalarının önündeki en büyük engellerden biri ısınma çünkü bölgelerde doğalgaz yok. Kimileri için bu büyük sorun olsa da Arslan bölgenin iklimi sebebiyle ısınma problemi yaşamadıklarını aktarıyor.

Salgın kurallarına uyarak yürüyüş yaptığını anlatan Arslan ot ve yabani meyveler toplayarak günlerini geçirdiklerini aktarıyor. Arslan belediye hizmetlerinden yararlanabilmek adına kalıcı ikametlerini de Ankara'dan Muğla'ya taşıdıklarını söylüyor.

‘GELEN GİDEN YOK’

Ankara'da yaşayan 71 yaşındaki Bedri Kirdeci de bu yaz Kuşadası'ndan büyük şehire dönmeyenlerden. Eşi ile birlikte 6 ay Kuşadası, 6 ay Ankara'da yaşayan Kirdeci artık kalıcı olarak Kuşadası'nda. Sokağa çıkma yasaklarından dolayı Ankara'daki hayatını ‘hapishanede olmak gibi' diyerek tanımlayan Kirdeci “Kısıtlı dışarı çıkmalarda kalabalıklarla karşılaşmaktansa, burada yazlıkta rahatız, hiç olmazsa bahçesine bile olsa çıkabiliyoruz. Gelen giden, bulaş riski yok. Kendimizi korumak daha kolay” değerlendirmesinde bulundu.

Zamanının çoğunu kitap okuyarak, komşuları ile balkondan balkona muhabbet ederek geçiren Kirdeci çifti, ikametgahlarını da yerel seçim öncesi Kuşadası'na aldırmış.

‘UYGULAMAYI AÇTIM ORTALIK KIPKIRMIZIYDI’

İzmir'de yaşayan 69 yaşındaki emekli işçi Serdar Ekmekçi de Kuşadası'ndaki yazlığına gelip geri dönmeyenlerden. Ekmekçi, İzmir'deki evinde Hayat Eve Sığar uygulamasını açtığı zaman ortalığın kıpkırmızı olduğunu ifade ediyor. Emekli işçi bir hastalık durumunda kentte yoğun bakımların dolu olduğunu aktarırken büyük şehirlerde tedavi süreçlerinin de zor olduğunu söylüyor.

İkametini henüz kalıcı olarak bölgeye aldırmadığını fakat böyle giderse bunu düşünebileceğini aktaran Ekmekçi, “Bu nedenle kendimizi burada daha güvenli hissediyoruz. Burada bizim gibi Ankara, İstanbul, İzmir'den gelen çok aile var. Kuşadası'nın iklimi ılıman olduğu için bir klima ile ısınıyoruz. Bu yıl ikametgahımı almam, ama salgın uzun sürerse seneye düşünebilirim” diyerek sözlerini noktaladı.

‘EVLERİ KIŞA UYGUN OLMAYANLAR GERİ DÖNÜYOR’

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi'ndeki yazlığına Mayıs ayında Karabük’ten gelen evli ve iki çocuk annesi 56 yaşındaki emekli polis memuru Sema Akyüz, burada izole olduklarını belirterek, “Havalar soğudukça yazlıkları kış şartlarına uymayanlar geri dönmeye başladı. Biz de klima ile ısınmaya çalışıyoruz. Ayrıca kapı ve pencerelerin ısı izolasyonlarını yaptırdık, gelecek yıl da burada kalırsak pencereleri camları çift camlı PVC ile değiştireceğiz, çatı izolasyonu da şart olacak” diyor.

Nüfusunu aldırma konusunda ise kararsız olduğunu kaydeden Akyüz, Safranbolu'da resmi işlemlerinin olduğunu ancak uzun yıllar yaşamaya karar verirse nüfüsunu aldırabileceğini kaydetti.

50 YILDIR TATİLİNİ GEÇİRDİĞİ BODRUM’DA İLK KEZ TAM YIL KONAKLAYACAK

Ankara'da yaşayan emekli İngilizce öğretmeni evli ve bir çocuk annesi Günhan Deliormanlı Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki yazlığında kış aylarının önemli bölümünü geçireceğini söyledi.

Deliormanlı ısınma sorununu şömine ile çözdüklerini aktarırken doğalgazın rahatlığını aradıklarını da ekliyor. Deliormanlı, “50 yıldır tatillerimi geçirdiğim Bodrum'da ilk kez tam yıl kalacağım. Isınma sorununu da şömine ile çözdük. Çünkü Bodrum'da kömür yakmak yasak ve doğal gaz yok. Tabii Ankara'daki evimizdeki doğal gazın rahatlığını kış ortamında bulmak mümkün değil. Ancak şu anda Ankara'da hem kış hem de salgın nedeni ile kapıdan dışarı çıkamazsınız” ifadelerini kullandı.

Bir hafta öncesine kadar denize bile girdiklerini kaydeden Deliormanlı, “Kışı burada geçirmeyi düşünüyoruz. Burada yazlığı olan birçok Ankaralı dostumuz da geri dönmedi” dedi.

Deliormanlı şu an Bodrum'da yaşamın keyifli olduğunu ifade etse de kızının okulu açılıp yüz yüze eğitim başladığı zaman Ankara'ya geri döneceklerini söyledi.