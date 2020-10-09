YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, sınavın geçerlilik süresi hakkında bilgi paylaştı. YDS sınavının geçerlilik süresini, kurumların kendi mevzuatlarındaki geçerlilik süresi ile aynı olacağını duyurdu.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre YDS sonuçları 23 Ekim Cuma günü erişime açılacak.

YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.