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YDT sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS YDT kaç saat sürecek?

YKS'de iki oturum geride kaldı. Adayların gireceği son oturum olan YDT ardından sınavlar sona erecek. YKS üçüncü oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayacak. Peki YDT kaçta bitecek? YKS YDT kaç saat sürecek?

13:37 -
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YDT sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS YDT kaç saat sürecek?

YKS’de AYT ve TYT tamamladı, YDT ise 15:45 itibariyle başlayacak. Bugün sınava girecek öğrenciler açısından YKS kaç saat sürecek en çok merak edilen konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Peki YDT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

YDT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

YKS üçüncü oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak.

YKS SINAVINDAN EN ERKEN KAÇTA ÇIKILIR?

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;

TYT’de sınav süresinin ilk 120 dakikası,

AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,

YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası

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