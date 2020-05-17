Yediği cezadan 1 ay sonra dışarı çıktı, izni ayakkabı boyayarak geçirdi

Corona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkması sınırlandırılan ayakkabı boyacısı 68 yaşındaki Ahmet Toygar, 1 ay önce sokakta olduğu için kendisine 392 lira ceza yazan polis ekiplerine görevlerini yaptıkları için teşekkür etmişti.

Bir ay sonra yeniden sokağa çıkan Toygar, diğer vatandaşlar gibi gezip dolaşmak yerine bu süreyi ekmek parası kazanmak için harcadı.

“BAŞKA YAPACAK BİR ŞEYİM YOK”

Bir ay önce yediği cezayı hatırlatan Toygar, “Ben ayakkabı boyacılığı yaparak geçimimi sağlıyorum. 1 ay önce pazara çıkarken ceza yemiştim. Daha yeni dışarı çıkıyorum. Ayakkabı boyayarak bize verilen zamanı geçireceğim. Başka yapacağım bir şey yok” diye konuştu. İHA

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