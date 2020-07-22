Yeğenine sokak ortasında kurşun yağdırdı: Cesedin başında bekledi!

Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde yaşayan Tufan Birgül (42) sabah 09.30 sıralarında sokakta dayısı Cesim Aydemir (65) ile karşılaştı. İddiaya göre; ikili arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Cesim Aydemir yanında bulunan silahla yeğeni Tufan Birgül'e 5 el ateş etti. Birgül, olay yerinde hayatını kaybederken, Cesim Aydemir cesedin başında polisin gelmesini bekledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Cesim Aydemir'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Tufan Bilrgül'ün sokak ortasında cesedini gören ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden Tufan Birgül, cenaze aracıyla Manisa Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı.