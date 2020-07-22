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Yeğenine sokak ortasında kurşun yağdırdı: Cesedin başında bekledi!

Manisa Şehzadeler'de Cesim Aydemir sokak ortasında tartıştığı yeğeni Tufan Birgül’e kurşun yağdırarak öldürdü. Cinayet sonrası Birgül’ün cesedinin başında bekleyen Cesim Aydemir polise teslim oldu.

İlker KILIÇASLAN
11:59 -
Haberler Gündem
Yeğenine sokak ortasında kurşun yağdırdı: Cesedin başında bekledi!

Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde yaşayan Tufan Birgül (42) sabah 09.30 sıralarında sokakta dayısı Cesim Aydemir (65) ile karşılaştı. İddiaya göre; ikili arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Cesim Aydemir yanında bulunan silahla yeğeni Tufan Birgül'e 5 el ateş etti. Birgül, olay yerinde hayatını kaybederken, Cesim Aydemir cesedin başında polisin gelmesini bekledi.

Foto: Sözcü / Olay yerine gelen Tufan Birgül’ün yakınları sinir krizi geçirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Cesim Aydemir'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Tufan Bilrgül'ün sokak ortasında cesedini gören ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden Tufan Birgül, cenaze aracıyla Manisa Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Cinayet Manisa Polis Sözcü
Son güncelleme: 12:14 22.07.2020
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