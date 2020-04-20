Yekta Saraç duyurdu! 14 bin 500 yeni kadro…

YÖK Başkanı Saraç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Küresel salgın sürecindeki başarıları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip edilen üniversite hastanelerimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından; 5814 Hemşire, 1130 Sağlık Teknikeri, 295 Röntgen Teknisyeni, 247 Laborant, 219 Ebe, 129 Fizyoterapist, 118 Eczacı, 101 Diyetisyen, 89 Psikolog, 87 Biyolog ve çeşitli unvanlarda 406 adet olmak üzere toplam 8635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildi.

* Ayrıca 5865 adet çeşitli unvanlar da sürekli işçi kadrosunun ihdası ile birlikte toplam '14 bin 500' adet personel salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin ‘gücüne güç’ katacaktır.

* Her zaman olduğu gibi, Kovid-19 salgınıyla mücadelede de desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘a bu kadro ihdasından dolayı müteşekkiriz.

* Üniversite hastanelerimiz ‘hem bilimin hem hizmet sunumunun buluştuğu' yükseköğretim sistemimizin en önemli bileşenlerindendir. (İHA)

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