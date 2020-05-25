Yemediği ceza kalmadı, polise direndi! ”Benim arabam var”

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

POLİSİ GÖRÜNCE TEPE ÜSTÜ YUVARLANDI!

Daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan Fevzi A., sokağa çıkma yasağında izni olmadan aracıyla alkollü şekilde yola çıktı ve kaza yaptı. Olay yerine gelen polis ekiplerini görünce tarlaya kaçan Fevzi A., dengesini kaybederek yuvarlandı.

Polis ekipleri alkollü sürücüyü düştüğü yerden zorlukla çıkardı. Alkol muayenesini reddeden Fevzi A. ile polis arasında ise ilginç diyalog yaşandı.

”BENİM ARABAM VAR, ONUNLA GİDECEĞİM”

Ekiplere cezaevinde yattığını iddia eden Fevzi A., daha sonrasında ise evine götürülmek istenildi. O esnada Fevzi A, ”Benim arabam var, onunla gideceğim” derken polis ekipleri ise sürücüyü güçlükle ikna ederek polis aracına bindirdi.

EHLİYETİNE 2027’YE KADAR EL KONULDU

Fevzi A.’ya sokağa çıkma yasağı da içerisinde olmak üzere alkollü araç kullanmak ve diğer işlemlerden toplamda 10 bin TL’nin üzerinde cezai işlem uygulandı. Ayrıca, daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan sürücünün ehliyetine 2 yıl daha el konuldu. (İHA)