Yeni ABD Başkanı Joe Biden göreve ne zaman başlayacak?

ABD’deki başkanlık yarışını zaferle tamamlayan Demokratlar’ın adayı Joe Biden, corona virüsü, ekonomi, sağlık hizmetleri, sistematik ırkçılıkla mücadele ve ırkların eşitliğine ulaşma çabası, iklim krizi ve ülkemizdeki demokrasiyi sağlama savaşı vereceklerini duyurdu. Tüm Amerika ve dünya ise Biden’in Beyaz Saray’da koltuğuna oturacağı günü bekliyor.

BİDEN GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Joe Biden, her yeni liderin kabine bakanları ataması ve planlar yapması için belirli bir geçiş dönemi olduğu için Başkan Trump'ın yerini hemen alamayacak. Yeni başkan, Washington DC'deki Capitol binasının basamaklarında düzenlenen ve yeni dönemin açılışı olarak bilinen bir törenle 20 Ocak'ta resmen göreve başlayacak. Yeni başkan, törenin ardından yeni ikameti Beyaz Saray'a yerleşecek.

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege) Pennsylvania (20 delege) Toplam: 284 delege

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER:

Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege

JOE BİDEN KİMDİR?

Joseph Robinette “Joe” Biden Jr., 20 Kasım 1942 tarihinde Pennsylvania’nın Scranton şehrinde dünyaya geldi.

Eski bir avukat olan Biden, Birleşik Devletler’in 47. başkan yardımcısı olarak, 2009’dan 2017’ye kadar görev yaptı. Ayrıca Biden, 1973–2009 arasında Delaware Senatörü olarak görev yaptı.

İKİNCİ KATOLİK BAŞKAN

Daha önce 1988 ve 2008’de de başkanlık yarışına giren fakat hüsrana uğrayan, Barack Obama’nın arkasında 8 yıl boyunca Başkan Yardımcılığı yapan Biden 1972’de Delawere’de senatörlük kazanarak başladığı siyasi kariyerini ABD’nin 46’ncı başkanı olarak taçlandırdı.

77 yaşındaki Biden, böylelikle ABD tarihindeki en yaşlı başkan olacak.

Seçimlerde 270 delege sayısını geçen Joe Biden, Ocak ayında Beyaz Saray’da görevine başladığında ABD tarihindeki ikinci Katolik başkan olacak. ABD tarihinde genelde protestan başkanlar ülkeyi yönetirken John F. Kennedy daha önce ülkeyi yöneten tek Katolik liderdi.

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