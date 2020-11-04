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Yeni corona virüsü yasakları neler? Kuaför, berber ve düğün salonları kapatıldı mı?

Kabine toplantısı sonrasında corona virüs tedbirlerine yönelik yeni kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı işletmeler için kısıtlama geldiğini belirtti. Erdoğan, insanların yoğun olduğu yerlerde denetimlerin arttırılacağını söyleyerek berber, kuaför, halı saha, tiyatro ve sinema gibi yerlerin kapanış saatinin değiştiğini açıkladı.

Güncellenme: 08:23, 04/11/2020
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Yeni corona virüsü yasakları neler? Kuaför, berber ve düğün salonları kapatıldı mı?

Corona virüs salgınında vaka sayılarında artışın devam etmesiyle birlikte yeni yasaklar getirildi. Birçok iş yeri ve kurumu ilgilendiren karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

CORONA VİRÜS YASAKLARINI AÇIKLADI

Erdoğan, alınan kararlarla ilgili “Paket servisi hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22:00'de sona erecek” ifadelerini kullandı.

FOTO: SHUTTERSTOCK / Corona virüs nedeniyle kapatılan sinema ve tiyatrolar 1 Temmuz itibariyle yeniden faaliyete geçmişti.

DENETİMLER ARTTIRALACAK

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceğini söyleyen Erdoğan, pazar yeri ve marketlerde denetimin artacağını aktardı.

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