Yeni doğan oğlu için villada kaçak parti verdi

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir villada kalabalık bir grup tarafından parti yapıldığı yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, partinin düzenlendiği villanın adresini belirleyerek baskın düzenledi. Villada Nijerya uyruklu Ebuka John E.’nin yeni doğan çocuğu için arkadaşlarıyla birlikte parti verdiği ortaya çıktı.

YARALAMA SUÇUNDAN ARANMASI ÇIKTI

Ev sahibi 36 yaşındaki Nijeryalının ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan arandığı tespit edilirken; partiyi Mehmet A. (24), Selman E. (33), Mustafa E. (26) ve Eren Ç. (27) adlı dörk kişinin organize ettiği öğrenildi.

ÜÇ AY EVDEN ÇIKMAMA CEZASI VERDİ

Sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket eden 45 kişiye 3 bin 180’ner TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Ebuka John E. ile partiyi organize eden dört Türk, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adli makamlarca zanlıların tamamına 3 ay süreyle ikametlerini terk etmemek koşuluyla adli kontrol hükümleri uygulandı. (İHA)