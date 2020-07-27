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Yeni genel merkeze özel Atatürk portresi

Ali Babacan’ın liderliğini üstlendiği DEVA Parti, yeni merkez binasına özel bir Atatürk portresi astırdı. Portre, İbrahim Çallı’nın torununa ait.

Veli TOPRAK
05:40 -
Haberler Gündem
Yeni genel merkeze özel Atatürk portresi

Yeni genel merkez binasının açılışını yapan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti merkezine özel bir Atatürk portresi astırdı. Resmin, Atatürk'ün ressamı İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı'nın özel koleksiyonundan seçildiği ortaya çıktı. DEVA Mali İşler Başkanı Mustafa Uçak, özel Atatürk portresinin hikayesini SÖZCÜ'ye anlattı:

*Genel başkan, salonu gezerken ‘farklı bir Atatürk portresi' istediğini söyledi. 25 yıllık dostum Yaşar Çallı'yı aradım. Özel koleksiyonundan 2 portre gönderdi. Milli Mücadeleyi kazanmış ve arkasında halk desteğini gösteren portreyi beğendik.

*2005'te yapmış portreyi. Bu portrede Atatürk, aydınlık günlere bakarken resmedilmiş, biz de geleceğimizin aydınlık olmasını istiyoruz. Biz de Atatürk'ün gösterdiği kararlılık ve aydınlık günlere inanıyoruz. Bu portre, bizim duruşumuzu da anlatıyor.

Yeni portre TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin Babacan'ı ziyaretinde ilk kez görüntülendi.

Son güncelleme: 05:41 27.07.2020
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