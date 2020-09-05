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Yeni haftada sıcaklıklar artacak! 5 Eylül hava durumu tahminleri

Dün yurda giriş yapan yağışlı hava dalgasıyla Türkiye'nin kuzey kısımlarında yağmurlu ve mevsim normallerine göre serin bir hava kendini göstermeye başladı. Bunaltıcı sıcaklıkları azaltan yağışlı hava yeni haftayla birlikte yurdu terk edecek ve sıcaklıklar artışa geçecek.

11:40 -
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Yeni haftada sıcaklıklar artacak! 5 Eylül hava durumu tahminleri

Birkaç gün içinde değişen hava durumu özellikle kuzeybatı şehirlerimizde sıcak havanın bir nebze de olsa serinlemesine neden oldu. Dün İstanbul’da yer yer etkili olan yağmurlar bugün de kendini gösterecek ancak yeni haftada yağışlı hava bölgeden ayrılacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA Artvin Bartın Bolu Düzce Giresun HAVA DURUMU istanbul Meteoroloji Rize Sakarya Tokat TRABZON Türkiye Zonguldak
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