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Yeni hasta ve can kaybındaki rekorun ardından İçişleri’nden kritik corona toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında valilerle corona virüsü salgınına dair toplantı yapıldı. Bugün açıklanan corona virüsü verilerinin ardından hem yeni hasta sayısında hem de vefat sayısında yeni bir rekor kırılmıştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:29, 24/11/2020
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Yeni hasta ve can kaybındaki rekorun ardından İçişleri’nden kritik corona toplantısı

Türkiye’de corona virüsü kaynaklı yeni hasta ve can kaybında rekor kırılmasının ardından 81 ilin valisiyle salgın toplantısı yapıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu’nun başkanlığında video konferans yöntemiyle valilerle corona virüsü tedbirlerinin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

YENİ HASTA VE CAN KAYBINDA REKOR

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosuna göre bugün 7 bin 381 yeni hasta tespit edildi, toplam hasta sayısı 460 bin 916'ya çıktı. Can kaybı da 161 artarak 12 bin 672'ye yükseldi.

İSTANBUL'DA BULAŞICI HASTALIK NEDENİYLE 211 VEFAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün İstanbul’da 435 ölüm gerçekleşti. Bu ölümlerden 211’inin bulaşıcı hastalık kaynaklı olduğu öğrenildi.

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Yayınlanma Tarihi:22:26,
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