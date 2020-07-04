Yeni Katar Büyükelçisi tepki çekti

Resmi Gazete'de tepki çeken bir atama kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Haziran 2020 tarihinde imzalanan atama kararı, 1 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni alınan atama kararına göre Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kardeşi Mehmet Mustafa Göksu, Katar Büyükelçisi oldu.

Kararda “Katar devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğinde Mehmet Mustafa Göksu atanmıştır” denildi.

Adıyaman Gölbaşı doğumlu bürokrat ve diplomat olan Mehmet Mustafa Göksu daha önce Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Körfez Ülkeleri temsilcisiydi.

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Katar Büyükelçisi olan Mehmet Mustafa Göksu'nun İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kardeşi olması sosyal medyada eleştiri yağmurunu tutuldu.

Sosyal medyada atama için “liyakat ve torpil” yorumları yapıldı. Göksu ailesinin ağabeyi Mahmut Göksu da 21 ve 22. Dönem Adıyaman AKP Milletvekili.