İl sağlık müdürü virüsün son günlerde aile içinde yayıldığına dikkat çekti

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, corona virüsü salgınında alınması gereken önlemler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Dışarıda maske takıp, eve her gelişte el yıkamaya özen gösterilmesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Oruç, virüsün son günlerde aile içinde yayıldığına dikkat çekti.

“BU DAVRANIŞ SON DERECE YANLIŞ”

Oruç, şöyle konuştu:

* Böyle bir ortamda, bayramda sokağa çıkma yasağı vardı, bayram sonrası ziyaretlerimi yaparım düşüncesinde olanlar var.

* Bu davranış son derece yanlıştır.

* Ev ziyaretlerinin, özellikle il dışından gelenlerin ziyaretlerinin bir süre ertelenmesi gerekiyor.

“VAKA SAYISININ SIFIRLANMASI KOLAY OLMAYACAK”

İnsanların virüse karşı yeterli önlem almadığını belirten Oruç, şu ifadeleri kullandı:

* Aileler nedense hastalığın kendilerine, aile dışındaki bir kişiden bulaşacağı düşüncesiyle hareket ediyor.

* Bu nedenle akraba ziyaretlerine ve sıkı aile ilişkilerine devam ediyorlar.

* Böyle olunca tek pozitif vakayla başlayan bulaş, aynı aileden 8-10 kişinin pozitif olmasıyla sonuçlanıyor.

* Herkesi bu durumu dikkate alıp, aile ziyaretlerine ara verip, kontrollü davranmaya davet ediyorum.

* Halen il dışından resmi izinle memleketine gelenler davet veriyor ve bu davetlere onlarca insan yayılım riskini düşünmeden katılıyor.

* Bu tabloda vaka sayısının sıfırlanması kısa vadede kolay olmayacak.

“CAMİLERDE DİKKATLİ OLUNMALI”

Yeniden ibadete açılacak olan camilere gidecek olan vatandaşları da uyaran Oruç, şöyle konuştu:

* İbadetin öncesinde ve sonrasında, ibadet sırasında açıklanan kurallara herkesin uyması gerekiyor.

* Ne kadar bir arada olup, sosyal mesafe kurallarını ihlal edersek, herkesin o kadar çok risk altına girecektir.

* Her dikkatsizlik ve ihmalin can kaybıyla sonuçlanabileceğini aklımızdan çıkarmayalım.

* Rehavet ve dikkatsizlik yüzünden, kontrol altına aldığımız bir virüsün daha fazla yayılmasına izin vermeyin.

* Bir süre daha tedbirli olmaya, maske kullanımına, sosyal mesafeye, el yıkamaya dikkat edin.

* Dikkat edin ki, ikinci bir dalga olmadan bu hastalığı yenelim.

9 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan Samsun Valiliği bayramın son günü yaptığı açıklamada 9 yeni vaka tespit edildiğini belirtmişti.