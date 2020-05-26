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Yeni vakalar tespit edildi! Valilikten ‘rehavet’ uyarısı

Samsun Valiliği, kentte 9 corona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Valiliğin açıklamasında "Virüs hâlâ aramızda ve normalleşme adımlarının atıldığı bu süreç, asla rehavete neden olmamalı" denildi.

23:44 -
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Yeni vakalar tespit edildi! Valilikten ‘rehavet’ uyarısı

Samsun’da 9 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.

Valilik tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde ilimizde maalesef 9 pozitif vaka tespit edilmiş olup, temaslı oldukları kişilere yönelik filyasyon çalışmaları devam etmektedir.

* Virüs hâlâ aramızda ve normalleşme adımlarının atıldığı bu süreç, asla rehavete neden olmamalı.

* Kontrollü sosyal hayatın gereği olarak maske kullanmaya, fiziksel mesafeye dikkat etmeye, hijyen kurallarına uymaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya hassasiyet gösterelim.

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Corona Ramazan Sağlık Sağlık Bakanı Samsun Twitter
Son güncelleme: 23:47 26.05.2020
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