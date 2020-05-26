Yeni vakalar tespit edildi! Valilikten ‘rehavet’ uyarısı

Samsun’da 9 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.
Valilik tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
* Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde ilimizde maalesef 9 pozitif vaka tespit edilmiş olup, temaslı oldukları kişilere yönelik filyasyon çalışmaları devam etmektedir.
* Virüs hâlâ aramızda ve normalleşme adımlarının atıldığı bu süreç, asla rehavete neden olmamalı.
* Kontrollü sosyal hayatın gereği olarak maske kullanmaya, fiziksel mesafeye dikkat etmeye, hijyen kurallarına uymaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya hassasiyet gösterelim.