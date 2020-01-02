Yeni yılın ilk Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar…

İslam dininde Perşembeyi Cumaya bağlayan gece başlayan mübarek gün için her hafta milyonlarca mümin hazırlık yapıyor. Cuma gününün anlam ve önemini anlatan ayetlerin yanı sıra hadisler de mevcuttur. Bu özel günde selam vermek, insanlara güzel sözler söylemek sünnettir. Siz de haberimizde yer alan en anlamlı Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

HAFTANIN EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allah’ım bize “İnşallah olur” diye dua edip hayalini kurduğumuz her şeyin “Çok şükür oldu” sevincini yaşat. Hayırlı Cumalar.

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

“Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.”(A’raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de Aff Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.

İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun” derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir.

Yaşamın öyle olsun ki Rabbim, kulum senden razıyım desin… Duaların öyle olsun ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın… Yaradana sığın ki nefsin seni değil sen onu bitiresin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allahım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. (Malik, Dua, No:508) Hayırlı Cumalar.