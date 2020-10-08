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Son dakika… Akşener’in basın danışmanı Murat İde gözaltına alındığını duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

09:17 -
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Son dakika… Akşener’in basın danışmanı Murat İde gözaltına alındığını duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Giresun’da gerçekleştireceği program öncesinde basın danışmanlığını yürüten Yeniçağ gazetesi yazarı ve KRT program yapımcısı Murat İde, Giresun’da kaldığı otelde gözaltına alındı. İde, olayı şu sözlerle duyurdu:

* 2015’teki bir yazı. 2018’de açılmış dava. Ve Genel Başkan’ın programı için geldiğim Giresun’da, otelden GÖZALTI. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama ARANIYORSUNUZ.. Olsun. Polis de bizim, savcı da:) Ama hakikaten ayıp oluyor.

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Son güncelleme: 09:24 08.10.2020
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