Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza

Yaşanan arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyordu. Yenikapı&#8217;daki teknik arızanın giderildiği, Yenikapı-Hacıosman metrosunun Yenikapı istasyonunda yeniden yolcu alımı yapıldığı belirtildi. (İHA) . aip2('pageStructure', {"pageType":"yazi","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6111834}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yenikapi-haciosman-metro-hattinda-ariza-6111834');aip2('newsArticle', {"identifier":6111834,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yenikapi-haciosman-metro-hattinda-ariza-6111834/","headline":"Yenikapu0131-Hacu0131osman metro hattu0131nda aru0131za","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["metro","yenikap\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/04/iecrop/metro-mecidiyekoy-mahmutbey1-foto-sozcu_16_9_1603888773_16_9_1604500225-880x495.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","datePublished":"2020-11-04 17:30:48","dateModified":"2020-11-04 17:50:08","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":284}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yenikapi-haciosman-metro-hattinda-ariza-6111834/');