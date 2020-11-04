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Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştı.

Güncellenme: 17:50, 04/11/2020
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Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza

Yaşanan arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyordu. Yenikapı’daki teknik arızanın giderildiği, Yenikapı-Hacıosman metrosunun Yenikapı istasyonunda yeniden yolcu alımı yapıldığı belirtildi. (İHA)

metro yenikapı
Yayınlanma Tarihi:17:30,
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