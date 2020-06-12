Yepyeni cuma mesajları… Farklı cuma mesajı arayanlara özel resimli cuma mesajları

Bayram olarak ilan edilmiş bu mübarek günde sevdiklerinize en güzel dileklerinizi, en içten dualarınızı ve en anlamlı sözlerinizi bir mesajla iletebilirsiniz. İşte sizler için kalem aldığımız en anlamlı cuma mesajları…

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİNE DAİR

Cuma günü, Peygamber Efendimiz tarafından ifade edildiği gibi üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gündür. Cuma; kelime olarak “toplamak, toplanmak” anlamlarına gelir. Peygamber Efendimiz (SAV) Cuma günü hakkında, “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı.” buyurmuştur. (Müslim, Cum'a, 18)

CUMA MESAJLARI

* “Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar”

* “Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun”

* “İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar”



(TÜM RESİMLİ CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYIN)

* Rabbim sen insanları, hayvanları ve doğayı yarattın. Evreni bizlere hediye ettin. Bizim görevimiz de bunu korumaktır. Hayırlı cumalar”

* “Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur’anı eksik etme… Hayırlı cumalar”

* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”

* “Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar.”

* “Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle”

* “Kalbinizin kapılarını sonuna kadar iyiliğe açtığınız bir cuma olması dileğiyle”



(TÜM RESİMLİ CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYIN)

* “Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”

* “Allah’ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle… Hayırlı cumalar”