Yer: Adana…. Hırsızlar polise böyle ateş açtı

Hırsızlık şüphelileri polise ateş açıp, kaçmaya çalıştı; o anlar kamerada

Olay, 23 Aralık günü saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi.

Diğer odadan gelen seslere uyanan Selva E. (32), iki kişinin hırsızlık için eve girdiğini görüp, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören hırsızlık şüphelisi ile beraberindeki 3 kişi, kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Polisin ‘dur' ihtarına uymayan şüphelilerden biri, elindeki tabancayı havaya doğru ateş etti. Kovalamaca sırasında şüpheliler, polislere de defalarca ateş etti. Polislerin yara almadığı olay, sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin anonsu üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği'ne bağlı takviye ekipler geldi.

Sokak sokak şüphelileri arayan ekipler, polise ateş ettiği belirlenen A.B. (17) ile Rıdvan Ş.'yi (20 Onur Mahallesi'nde, eve giren şüpheliler Mertcan F. (20) ile Barış K.'yi (28) ise Uçak Mahallesi'nde yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Rıdvan Ş.'nin ifadesinde, “A.B., ‘düşmanlarım evime baskına geldi. Zor durumdayım' deyince yanına gittim. Hırsızlığa gittiğini, polisle çatışacağını bilmiyordum” dediği öğrenildi. Şüphelilerden Mertcan F. ise hırsızlık için gözcülük yaptığını, arkadaşının polise ateş edeceğini bilmediğini öne sürdü.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık, öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet ve kamu malına zarar suçlarından adliyeye sevk edilen A.B., Rıdvan Ş., Mertcan F. ile Barış K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)