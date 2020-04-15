Yer: Avcılar… Maalesef hâlâ evde kalamıyoruz!

Uzmanların ve yetkililerin salgının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla sürekli yaptıkları “Evde kal” çağrısına rağmen dün akşam saatlerinde Avcılar’daki Marmara Caddesi gün boyu dolup-taşıyor. İş yerlerinin büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen buradaki süs havuzu ve banklarda oturanlar bir türlü kalkmak bilmiyor. Bunun yanı sıra gezintiye ve işleri için dışarı çıkanlar da eklenince caddedeki kalabalık gün boyu azalmıyor.

”AMA O BENİM KIZIM”

Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri Marmara Caddesi’nin hemen yanındaki PTT Şubesi önünde uzayan işsizlik aylığı kuyruğunda sosyal mesafenin korunması için aralıksız uyarılarda bulunuyor. Kuyrukta kızı ile bekleyen bir kadın ”Sosyal mesafe kuralına uyalım” uyarısı yapan polise, “Ama o benim kızım” diye karşılık verince görevli “Olabilir bu kadar yakın durmamanız gerekir” dedi.

SAHİLDE SPOR YAPIYORLAR

Sahil şeridinin kapatılmasına rağmen buraya gelenler de gün boyu eksik olmuyor. Sahildeki spor aletlerini kullanan ve birbirlerini cep telefonu ile görüntüleyen 3 kadın, kameraları görünce hızla uzaklaştı.

İBB görevlileri, sahile gelenleri kibarca uyararak, buradan uzaklaşmalarını istiyor. Bir görevli, iki kişiye uyarısını yaptıktan sonra izin isteyerek onların fotoğrafını çekti ve “Bir daha gelirseniz hakkınızda işlem yaparız” dedi. (DHA)