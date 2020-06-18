Yer İstanbul: Maske yok mesafe yok!

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte Şişli’deki Maçka Demokrasi Parkı’nda akşam saatlerinde yine yoğunluk yaşandı.

MASKE VE SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Parka gelenlerden kimi yürüyüş yaparken kimi de çimlere oturup sohbet etti. Parka gelenlerden bazılarının ise maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri park içerisinde devriye atarak denetim yaparken, maske takmayanlara da uyarılarda bulundu.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE MASKESİZ YÜRÜYENLER VARDI

İstiklal Caddesi’nde de akşam saatlerinde yoğunluk görüldü. Caddede yürüyüş yapanlardan bazılarının maske takmadığı kameraya yansıdı.

CADDEBOSTAN’DA DA DENETİM YAPILDI

Yoğunluğun en çok yaşandığı yerlerden biri olan Kadıköy Caddebostan Sahili’nde vakit geçiren vatandaşlardan bazıları kurallara uyarken, kimileri ise maske takmadan çimlerde oturdu ve yürüyüş yaptı.

Polis ekipleri, sahil boyunca araçlarıyla dolaşarak vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda anonslar yaptı. DHA