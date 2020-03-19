Yer Sivas! Gören dönüp bir daha baktı

İlçe merkezinde turuncu renkli yöresel kıyafetleri içinde tek sıra halinde yürüyen bir kafile dikkat çekti. Kim olduklarını bilmeyen ilçe sakinleri, bu kişileri Çinlilere benzetti.

CORONA VİRÜSÜ YAYABİLİRLER ENDİŞESİ

Birçok kişinin meraklı bakışları altında yürüyen turistler etrafı selamladı. İlçede bazı kişilerin Corona virüsü yayabilirler endişesi ve sosyal medya paylaşımları üzerine, turistlerin konakladığı otelin yetkilisi açıklama yaptı. Otel yetkilisi Serhat Güven, şunları söyledi;

*Son 2 gündür ilçemiz caddelerinde görülen Tayland vatandaşı olan turistler, işletmemizde konaklamışlardır.

*Otelimize giriş yaptıkları an itibariyle Suşehri Kaymakamlığı’na bilgi verilerek Suşehri Toplum Sağlığı merkezi ile koordineli olarak gerekli sağlık kontrolleri yapılmıştır ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır.

*Fakat sosyal medya üzerinden kişilerle alakalı birçok farklı resim ve video paylaşılarak insanları tedirgin edici yorumlar yapılmaktadır. Şahıslar otelimizden ve ilçemizden ayrılmışlardır, herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir.

Yapılan araştırmada Taylandlı turistlerin 1 Mart’ta Türkiye’ye giriş yaptıkları ve illeri dolaştıkları öğrenildi. DHA