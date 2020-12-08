Yer yatağında yatan bir yaşındaki bebek feci şekilde can verdi

Çay ilçesi ilçeye bağlı Çayıryazı köyünde yaşayan E.A, evinin oturma odasında bebeği M.A’yı yer yatağında uyuttu. İddiaya göre, daha sonra ev işleri uğraşmaya başlayan anne E.A., bir süre sonra odaya girdiğinde içerisinde yatak ve yorganların olduğu yüklüğün bebeğinin üzerine devrildiğini fark etti.

Bebeğini hemen yatakların altından çıkarak anne M.A.'nın nefes almadığını fark edince 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz bebeğin öldüğünü tespit etti.

Ardından bebeğin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (İHA)