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Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi

Bingöl’de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına, corona virüsü endişesiyle kimse müdahale etmedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama müdahale ederek hastaneye kaldırıldı.

11:19 -
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Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi

Olay, kent merkezinde Genç Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R.D., nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı.

Şahsı gören vatandaşlar ise son günlerde Türkiye’de de her geçen biraz daha yayılan corona virüsü endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaşanın durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri, şahsı devlet hastanesine sevk etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat, “Burada bir vatandaşımız bayıldı. Ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı, 112'yi aradık gelip götürdüler. Bu hastalıktan dolayı kimse kimseye yanaşmıyor, o korku herkeste var” dedi. (İHA)

Bingöl cep telefonu Corona epilepsi Haber Sağlık Türkiye
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