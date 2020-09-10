Yerel sağanaklar yine etkili olacak! 10 Eylül hava durumu tahminleri

Yazın bunaltıcı sıcakları sona erdi ve son günlerde hava sıcaklıkları geçtiğimiz haftalara göre 3-4 derece düşük seyrediyor. Bugün yurdun büyük kesiminde parçalı bulutlu bir hava beklenirken yerel yağışlara dikkat edilmesi gerekiyor.

YEREL SAĞANAKLAR İSTANBUL’U ETKİLEYEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul’un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.