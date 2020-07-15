Yerine kayyumm atanan HDP’li eş başkan tutuklandı

Betül Yaşar iki gün önce “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınmış, yerine kaymakam Hasan Doğan kayyum olarak görevlendirilmişti.

Yaşar’ın yanısıra eski belediye yöneticilerinden Mustafa Alpaslan ve Mesut Arslan Diyadin’de, yine eski belediye yöneticilerinden Zeynel Abidin Bozkurt da Düzce’de gözaltına alınmıştı.

Alpaslan, Arslan ve Bozkurt ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerine kayyum atanan HDP’li Diyadin Belediye Eş Başkanı Betül Yaşar, göreve yüzde 56 oy alarak gelmişti.