Yerli ve milli maket!

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019 tarihinde tanıtılmıştı. Bursa'da TSK arazisi üzerinde üretimi yapılacak aracın gerçeğinden önce maketi yollardaki yerini aldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından sürücülerin dikkatini çekmek için hazırlanan makette Erdoğan’ın tanıttığı TOGG marka yerli otomobilin fotoğrafı kullanıldı.

Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçeğine uygun birebir yapılan trafik aracı maketi Dalaman ilçesi Havalimanı yol güzergahına yerleştirildi. Aracın üzerine yerleştirilen güneş paneli ile aracın tepe lambası 24 saat kesintisiz çalışacak.

Yerli ve milli trafik otomobilini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar aracın yanında durarak fotoğraf çektiriyor. (İHA)