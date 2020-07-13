Yeşil Yol’a 2 mahkemeden iptal kararı

DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) tarafından 2013 yılında çalışmalarına başlanılan yaklaşık 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol Projesiyle Samsun – Artvin arasındaki yaylalar yapılacak yeni yollar veya mevcut yolların iyileştirilmesiyle birleştirilmesi amaçlanmıştı.

Ancak bölge halkının yol çalışmalarının başlamasından itibaren başlattığı hukuk mücadelesi ve ödenek yetersizliği nedeniyle zaman zaman durma aşamasına gelen proje için son noktayı 2 ayrı mahkeme koydu. Bölge halkı da mahkeme kararlarının hemen uygulanmasını istedi.

YAYLA YERLEŞMELERİNİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ZAYIFLATIR

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016 yılında onaylanan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin illeri arasında ki planlama bölgesini etkileyen ve durdurulması istemiyle açılan davayı sonuca bağladı.

Kurul, kararında yaylalar arasın yapılacak olan ulaşım kolidorunun, yayla yerleşmelerini zayıflatacağını belirterek, “Kendi özgün koşulları ve doğal çevresi ile yayla yerleşmelerinin öne çıkmaları yerine, yaylanın tanımı ve niteliğine aykırı bir biçimde yaylalar arasında yatay bir ilişki yaratarak yayla yerleşmelerinin özgünlüklerinin zayıflamasına sebebiyet vereceği sonucuna ulaşılmıştır” ifadelerini kullanarak oy birliğiyle Yeşil Yol projesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Diğer taraftan projenin Ordu ayağında bulunan Mesudiye ile Kabadüz ilçelerinde ki yaylaları birbirine bağlayacak olan Topçam- Çambaşı arasındaki 20 kilometrelik bölümde yol çalışmaları yeniden başlamıştı.

YAYLALAR ARASI YOLLAR İPTAL EDİLDİ

Samsun İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi de, 2015'den itibaren devam eden davada, Yeşil Yol Projesi kapsamında, Ayder- Kavrun-Samistal yaylaları arası, Hazindağ- Samistal yaylaları arası ve Huser -Avusor yaylaları arası yapılacak olan yolların iptaline karar verdi.

Yolların, Kaçkarların ekolojik yapısını merasıyla, ormanıyla, dereleriyle büyük bir yıkıma uğrattığını; doğal sit alanı ve milli park olan bölgenin tehlike altında olduğuna hükmedilerek, yol yapılmasına izin veren Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun kararını iptal etti.