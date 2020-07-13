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Yeşil Yol’a 2 mahkemeden iptal kararı

Samsun'dan başlayıp Artvin'e kadar devam edecek olan Yeşil Yol projesi davasını köylüler kazandı. Projenini Ordu ayağı Haziran ayında tekrar yapılmaya başlanırken, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yapılan yolların yaylalarını varlığını yok edeceğini ve yol boyunca yeni yapılaşmaların olacağını belirterek, Yeşil Yol Projesini durdurma kararı aldı.

İsmail AKDUMAN
13:16 -
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Yeşil Yol’a 2 mahkemeden iptal kararı

DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) tarafından 2013 yılında çalışmalarına başlanılan yaklaşık 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol Projesiyle Samsun – Artvin arasındaki yaylalar yapılacak yeni yollar veya mevcut yolların iyileştirilmesiyle birleştirilmesi amaçlanmıştı.

Ancak bölge halkının yol çalışmalarının başlamasından itibaren başlattığı hukuk mücadelesi ve ödenek yetersizliği nedeniyle zaman zaman durma aşamasına gelen proje için son noktayı 2 ayrı mahkeme koydu. Bölge halkı da mahkeme kararlarının hemen uygulanmasını istedi.

FOTO: SÖZCÜ

YAYLA YERLEŞMELERİNİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ZAYIFLATIR

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016 yılında onaylanan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin illeri arasında ki planlama bölgesini etkileyen ve durdurulması istemiyle açılan davayı sonuca bağladı.

Kurul, kararında yaylalar arasın yapılacak olan ulaşım kolidorunun, yayla yerleşmelerini zayıflatacağını belirterek, “Kendi özgün koşulları ve doğal çevresi ile yayla yerleşmelerinin öne çıkmaları yerine, yaylanın tanımı ve niteliğine aykırı bir biçimde yaylalar arasında yatay bir ilişki yaratarak yayla yerleşmelerinin özgünlüklerinin zayıflamasına sebebiyet vereceği sonucuna ulaşılmıştır” ifadelerini kullanarak oy birliğiyle Yeşil Yol projesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

FOTO: SÖZCÜ

Diğer taraftan projenin Ordu ayağında bulunan Mesudiye ile Kabadüz ilçelerinde ki yaylaları birbirine bağlayacak olan Topçam- Çambaşı arasındaki 20 kilometrelik bölümde yol çalışmaları yeniden başlamıştı.

YAYLALAR ARASI YOLLAR İPTAL EDİLDİ

Samsun İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi de, 2015'den itibaren devam eden davada, Yeşil Yol Projesi kapsamında, Ayder- Kavrun-Samistal yaylaları arası, Hazindağ- Samistal yaylaları arası ve Huser -Avusor yaylaları arası yapılacak olan yolların iptaline karar verdi.

Yolların, Kaçkarların ekolojik yapısını merasıyla, ormanıyla, dereleriyle büyük bir yıkıma uğrattığını; doğal sit alanı ve milli park olan bölgenin tehlike altında olduğuna hükmedilerek, yol yapılmasına izin veren Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun kararını iptal etti.

YEŞİL YOL PROJESİ NEDİR?
Yeşil Yol, DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) tarafından Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması amacıyla başlatılan bir proje. Bu proje ile Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin'in illerindeki 1000 rakım üzerindeki yaylaları yaklaşık 2 bin 600 kilometrelik yol ağı ile bir birine bağlanılacak. Böylelikle, yaylalara 7 metre genişliğinde gidiş- gelişli yollarla kesintisiz ulaşım yapılarak, yayla turizminin geliştirilmesi hedefleniyor. Yeşil Yol'un geçtiği yayla güzergahlarında oteller, restoranlar, bungalov evler, mesire yerleri hizmet vermesi planlanıyor. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniliyordu.

 

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Son güncelleme: 13:22 13.07.2020
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