Yeşilçam emektarı ‘Seferoğulları’nın Suphi’sine yardım eli

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Tosun Paşa’da “Seferoğulları’dan Suphi” rolüyle hafızalara kazınan, bunun yanı sıra Ferdi Tayfur’un ‘Çeşme’, ‘Ben de Özledim, Cüneyt Arkın’ın ‘Gırgır Ali’ gibi 200’e yakın filmde rol alan Cevdet Arıkan, genç yaşta girdiği ve uzun yıllar emek harcadığı sinemadan uzaklaşarak, ailesiyle birlikte Tarsus’a yerleşti.

Eşi ve çocuklarının İstanbul´da yaşamalarından dolayı Tarsus ilçesi Yeşil Mahallesi´nde tek katlı evde yalnız olarak yaşamını sürdüren ve sadece 65 yaş üstüne verilen yaşlılık maaşı geliri olan Cevdet Arıkan’ın durumu belediyeye iletildi.

Arıkan adına nakit olarak kullanabileceği her ay para yüklenecek banka kartı düzenlendi. İhtiyaçlarını karşılamada destek olacak kart, muhtar tarafından kendisine teslim edildi. DHA