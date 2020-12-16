Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor

Kışın kar, yaz ve sonbaharda da beklenen yağışın düşmemesi nedeniyle çok şiddetli kuraklık riskinin yaşandığı kentte debisi düşen Yeşilırmak'ta alarm veren durum köprü ayaklarına ve kıyı şeridine yansıdı.

SANİYEDE 10 METRE KÜPE DÜŞTÜ

Su miktarının saniyede yaklaşık 10 metreküp olduğu nehirde suyun fazla olduğu alanlarda balık tutan vatandaşlar durumdan endişe ettiklerini dile getirdi. Vatandaşlardan Hamdi Demir, “İnşallah yağışlar başlarda biz de Yeşilırmak'ın alışık olduğumuz haline kavuşuruz” dedi. (İHA)