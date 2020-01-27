Yıkılan Dilek Apartmanı’ndan kurtulan aile deprem anını anlattı

Elazığ‘da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi, Sürsürü Mahallesi’ndeki Dilek Apartmanı‘nda yaşayan Erşen Zeynalov ve ailesinin anlattıkları tüyleri diken diken etti.

“ÜÇÜNCÜ KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜK”

Azeri vatandaşı baba Erşen Zeynalov, deprem gecesi ailecek televizyon seyrettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Sarsıntı olmaya başladı. Her zamanki gibi ufak bir sarsıntı olduğunu düşündüm. Baktım şiddetleniyor, durmuyor. Kapıya doğru koşmaya başladık. Arkamız ve önümüz yıkılınca koridorda sıkıştık. Kapının önünde eşim, çocuğum ve eşimin kuzenine siper oldum. Üçüncü kattan zemine kadar yıkıldı. Ses duydum. Biri “Ömer, Ömer, Ömer…” diye sesleniyordu. Telefonların ışıklarını yakarak eşimi, çocuğumu ve kuzenimi dışarıya çıkardım.”





“EMMEYİNCE ÖLDÜĞÜNÜ ZANNETTİM”

18 ay önce anne olan Arzu Zeynalov da yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bir anda sarsıntı oldu. Eşim deprem korkumu bildiği ve beni sakinleştirmek için gülümsedi. İki saniye geçmeden çok büyük yıkıntı meydana geldi. Kalkıp koridora doğru kaçarken elektrikler kesildi. Koridorda eşim kollarını açarak korumaya çalıştı. Bu sırada büyük bir çökmeyle zemine düştük. Düşünce, bebeğim Kumsal’ın gözlerine baktım ve kaydığını gördüm. Hemen emzirmeye çalıştım. Emmeyince öldüğünü düşündüm. Sese doğru ilerlemeye başladık. Çocuğumu bir kez olsun kucağımdan indirmedim.”

“DUALAR ETMEYE BAŞLADIK”

Adana'dan Elazığ’a misafirliğe gelen Arzu Zeynalov'un kuzeni Çağla Taşarsu ise deprem anını şöyle anlattı:

“Arzu ablam kendince “İçime bir şey doğuyor, kötü bir şey olacak” diyordu. Kombimiz bozuktu. Komşumuzu aradık “Sizinkinde sıkıntı var mı?” dedik. Komşumuzda “Bizde sıkıntı yok patlatıp da bizi öldürmeyin” dedi. Ondan sonra Arzu ablam “Deprem oluyor” dedi. Erşen abim koridorda bizi kollarını açarak korumaya aldı. Dualar etmeye başladık. Bizi dışarıya Erşen ağabey çıkardı.”

DEPREM OLMASA TÜRK VATANDAŞI OLACAKTI

Üç yıldır Türkiye'de yaşayan Erşen Zeynalov Türkiye vatandaşlığı geçmek için başvuruda bulundu. Depremin olmasından dolayı evrakları enkazın altında kalan Zeynalov, deprem olmasaydı bugün randevuya gidecekti. Baba Zeynalov, yetkilerden yardım bekliyor. (İHA)