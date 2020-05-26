Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı! İBB harekete geçti

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat Twitter’dan yaptığı açıklamayla Haliç Sur Kapılarından biri olan Cibali Kapısı’nda yıkılma tehlikesi nedeniyle restorasyon çalışmalarının başladığını duyurdu.

Polat açıklamasında, “Fetih sırasında Haliç yönünde en fazla mücadelenin olduğu ve dervişleri ile beraber Cebe Ali'nin şehit düştüğü Cibali Kapısı'nda yıkılma tehlikesi nedeniyle bugün çalışmaya başladık. Önce yıkılma riskine karşı tahkim, ardından bilimsel restorasyonuna başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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