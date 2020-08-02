Yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü! Bir kişi ağır yaralı!

Olay, saat 00.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi’ndeki altı katlı bir binada meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı olan binanın ikinci katında oturan 50-55 yaşlarında bir kişi sigara içmeye çalıştığı sırada balkon çöktü. Aşağıya düşen balkondaki kişi binanın bahçesindeki molozların üstüne çakıldı.

BİRİNCİ KAT VE KAHVEHANE TAHLİYE EDİLDİ

Ayağı kırılan ve karın bölgesinden ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralı kişi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Binanın birinci katı ve altındaki kahve tahliye edilirken çoğu balkonunda çatlakların oluştuğu ve balkonlardan kopan parçaların olduğu görüldü.