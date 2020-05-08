Yılan merakı virüs korkusunun önüne geçti

Olay, dün akşam Avcılar Oto Sanayi’de yaşandı. Aracını tamire getiren bir vatandaş, usta ile kaputu açınca yılan gördü. Yılan bir anda kaputun içinde kayboldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı aramaya başladı.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Bu sırada tamirhane dışında bekleyen vatandaşlar ise corona virüsü salgını boyunca vurgulanan sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Vatandaşlar yan yana bekleyerek ekiplerin çalışmasını izledi.

Ekiplerin aramasında yılana rastlanmazken yılanın tekrar görülmesi durumunda haber verilmesi istenildi. (İHA)