Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü

Karşıyaka ilçesinde, yılbaşı kutlaması yapan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, Türkmenistan uyruklu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

11:14 -
Haberler Gündem
Yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki 6653 Sokak’ta bulunan apartmanda, Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev ile arkadaşları, yeni yıl kutlaması için biraraya geldi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, arkadaşlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Reyimbayev, grup içinden kimliği belerlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uktam Reyimbayev’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Reyimbayev’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardında İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis, evde bulunan 3’ü kadın 17 kişiyi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)

izmir Kadın Polis Sağlık Türkmenistan
Son güncelleme: 11:16 01.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more