Yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki 6653 Sokak’ta bulunan apartmanda, Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev ile arkadaşları, yeni yıl kutlaması için biraraya geldi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, arkadaşlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Reyimbayev, grup içinden kimliği belerlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uktam Reyimbayev’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Reyimbayev’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardında İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis, evde bulunan 3’ü kadın 17 kişiyi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)