Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, toplam dört gün sürecek sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'de sona erecek.

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağı tüm yurt genelinde geçerli olacak.

BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Yılbaşında yürürlükte olacak sokağa çıkma yasağının detayları henüz İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Bundan önce uygulanan sokağa çıkma yasağında bakkal, market, manav ve kuruyemişçiler belirli saatler arasında açık olmuştu. Yılbaşı sokağa çıkma yasağında da aynı şekilde işletmelerin açık olması bekleniyor.