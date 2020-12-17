Yılbaşı yasağı kaç gün sürecek?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yılbaşı genelgesine göre, dört gün sürecek sokağa çıkma yasağında bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar belirli saatler arasında hizmet verebilecek.

Bakanlığın genelgesinde yasak ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

“Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.”

BALIKÇILAR DA GENELGEYE EKLENDİ

İçişleri Bakanlığı, daha önceki genelgelerde yer vermediği balıkçıların da artık yasak olduğu günlerde saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacağını duyurdu.

Market, manav, kuruyemişçi ve balıkçılar 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak ve vatandaşlar araç kullanmamak kaydı ile bu işletmelerden alışveriş yapabilecek.