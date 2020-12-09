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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle yasaklar yeniden yürürlüğe girdi. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, hafta içleri saat 21.00’den sonra, hafta sonu ise tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Güncellenme: 09:27, 09/12/2020
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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu sene yılın son günü perşembeye denk geliyor. 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil olmayacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise resmi tatil olacak. Şu an yürürlükte olan genelgeye göre 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde akşam saat 21.00'den sonra yasak olacak.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında hareketliliği azaltmak için perşembe gününe denk gelen 31 Aralık’tan itibaren hafta sonu ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu olabileceğini söyledi.

Yılbaşını da kapsayan dört günlük yasağın olup olmayacağına önümüzdeki günlerde yapılacak Kabine toplantısı sonrasında karar verilecek.

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Bilim Corona Cuma Perşembe Sağlık Sağlık Bakanlığı söz tatil Türkiye
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