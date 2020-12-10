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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç gün sürecek?

Corona virüs salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle alınan önlemler arasında yer alan sokağa çıkma yasağının 31 Aralık gecesi uygulanıp uygulanmayacağı Sağlık Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, 31 Aralık yılbaşı gecesi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

Güncellenme: 08:09, 10/12/2020
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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç gün sürecek?

Sokağa çıkma yasağının yaklaşık 3 haftadır 81 ilde kısmi olarak uygulanıyor. Bundan sonraki haftalarda da yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek uygulama için gözler 31 Aralık tarihine çevrildi.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde;

*Yılbaşı ile ilgili yılbaşı gecesi dahil olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı biliyorsunuz. Yılbaşı gecesi de kısıtlama tabi ama 4 güne çıkarabilir miyiz bunu salgının gelecek haftaki sonuçlarI belirleyecektir.

(İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen “Sokağa çıkma kısıtlamaları” konulu genelgede hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’dan pazartesi 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmişti.)

YENİ KISITLAMA OLACAK MI?

*Geçen hafta başı başlayan tedbirlerle birlikte gelecek hafta sonuçları daha net göreceğimizi düşünüyoruz. Ortalama 2 haftalık zaman diliminde sonuçları görmek mümkün.

*Şu an görünen kısıtlamaların yer yer sonuç verdiğini görüyoruz. Eğer bu anlamda alınması gereken farklı bir tedbir olursa bunu da zaten öneri olarak almış oluruz.

*Şu an yeni bir kısıtlama için erken olduğunu, gelecek hafta bu konuyla ilgili, salgının seyrine göre gerektiğinde yeni öneriler olabilir. Şu an için uygulanan kısıtlamaların erken dönemde de olsa yer yer sonuç verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.

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