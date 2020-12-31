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Yılbaşında vatandaşa zehir içireceklerdi, yakayı ele verdiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 153 litre sahte alkol ve aparat ele geçirildi. Yılbaşında sahte alkolü piyasaya sürmeye hazırlanan iki kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 14:07, 31/12/2020
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Yılbaşında vatandaşa zehir içireceklerdi, yakayı ele verdiler

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Gölbaşı Mahallesi'nde ikamet eden B.T. ve A.Y. isimli şahısların evlerine yaptıkları baskın yaptı. Jandarma söz konusu kişilerin kaçak içki üretip ticaretini yaptıklarını belirledi. Jandarma yaptığı aramada 45 litre etil alkol, 109 litre sahte alkol, alkol yapımında kullanılan 70 ml. aroma ele geçirdi.

SAHTE ALKOLÜ PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Olay ilgili B.T. ve A.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Kişilerin yılbaşı öncesi sahte alkolü piyasaya sürmeden yakalandıkları belirtildi. İki kişinin ifadelerinin alınmalarının ardından savcılığa sevk edilecekleri öğrenildi.

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