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Yılın ilk bölgesel kar yağışı geliyor

Kasım ayı içerisinde özellikle yüksek şehirlerde yer yer kar yağışı görülse de yağışlar dar alanda kaldı ancak yarın Türkiye mevsimin ilk bölgesel kar yağışının etkisi altına girecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kısmı kar yağışından etkilenecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:17, 19/11/2020
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Yılın ilk bölgesel kar yağışı geliyor

Kasım ayının ilk yarısı geride kaldı ve kış şartları adım adım kendini hissettirmeye başladı. Yarın Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kars, Ardahan, Hakkari ve Erzurum’da etkili olacak kar yağışları bölgedeki diğer şehirlerde karla karışık yağmur olarak görülecek. Hava sıcaklıkları gece saatlerinde -3 dereceye kadar düşecek.

GÜNEY EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ’NİN BATISINDA KUVVETLİ  YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yurdun güneybatı bölgelerini etkileyecek yağışlar ile birlikte bölgedeki yaz havası geride kalacak. Yağışla birlikte güneybatı kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

YENİ HAFTADA SICAKLIK DÜŞÜŞÜ SÜRECEK

Gelecek haftanın ilk günü yurtta yağış beklenmese de hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Kasım ayının son günlerinde ise kısa süreli sıcak hava dalgası görülebilir.

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Ardahan Bursa Erzurum Hakkâri istanbul kar yağışı Kars Kasım ayı Meteoroloji Türkiye yağmur
Yayınlanma Tarihi:11:13,
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