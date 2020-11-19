Yılın ilk bölgesel kar yağışı geliyor

Kasım ayının ilk yarısı geride kaldı ve kış şartları adım adım kendini hissettirmeye başladı. Yarın Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kars, Ardahan, Hakkari ve Erzurum’da etkili olacak kar yağışları bölgedeki diğer şehirlerde karla karışık yağmur olarak görülecek. Hava sıcaklıkları gece saatlerinde -3 dereceye kadar düşecek.

GÜNEY EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ’NİN BATISINDA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yurdun güneybatı bölgelerini etkileyecek yağışlar ile birlikte bölgedeki yaz havası geride kalacak. Yağışla birlikte güneybatı kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

YENİ HAFTADA SICAKLIK DÜŞÜŞÜ SÜRECEK

Gelecek haftanın ilk günü yurtta yağış beklenmese de hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Kasım ayının son günlerinde ise kısa süreli sıcak hava dalgası görülebilir.