Yılın komedisi: Yılmaz Özdil’e Atatürk’e hakaretten soruşturma

Atatürk'ün hayatını anlattığı ‘Mustafa Kemal' kitabıyla ulaşılması güç bir başarıya imza atan Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil hakkında Atatürk'e hakaretten soruşturma başlatıldı.

Yılmaz Özdil, 2020'yi anlattığı bugünkü köşe yazısının sonunda konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Senin için nasıl geçti derseniz… Kaçak saray yaptırdığımı iddia ederek aileme ait iki odalı yazlığa saldırdılar, silahlı kuvvetlere hakaret ettiğimi iddia ederek beş ay hapis cezası verdiler, Tbmm'ye hakaret ettiğimi iddia ederek hapse girmem için dava açtılar, yobaz bir akademisyen diyanet'e çağrıda bulunarak, cesedimin camiye sokulmamasını, cenaze namazımın kılınmamasını istedi, yazıya noktayı koyuyordum ki, gazeteden avukatım aradı, Atatürk'e hakaret ettiğim için hakkımda savcılık soruşturması başlatılmış.”

KAHKAHALARLA GÜLÜYORUZ

Fatih Portakal'ın Youtube’da yayımlanan programına bugün konuk olan Özdil açılan soruşturmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“2020 çok kötü bir yıl oldu hiç yüzümüz gülmedi diye düşünüyorduk. 2020 yılının sonunda yaşadığımız bu komediye gerçekten kahkahalarla gülüyoruz. Dirimize saldırdıkları yetmiyormuş gibi ölümüze de saldırmışlardı. Şimdi de bu…

Aslına bakarsanız, ne yapmıyorsak oradan saldırıyorlar. Hangi konuda hassasiyet gösteriyorsak, toplumun hangi konuda hassasiyet göstermesini istiyorsak oradan saldırıyorlar.

Yıllardır devam eden son 2 yıldır tırmanan bilinçli, kasıtlı, organize bir karalama kampanyası, senkronize bir iftira kampanyası yürütüyorlar. FETÖ'nün yanında staj yaptıkları için oradan öğrenmişler sanırım.

Asılsız iftirayı atıyorlar sonra ‘git kendini savun' diyorlar. Toplumun gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu tür suni saldırılar ve suni gündemlerle, Türkiye'nin gerçek sorunu olan yolsuzluk, yoksulluk ve corona gündemini unutturmayacağız.”